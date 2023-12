Mogi-Bertioga recebe 145,5 mil carros desta sexta até o dia 2 de janeiro

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) recebe de hoje (29) até dia 2 de janeiro, ao menos, 145.568 veículos.

Ontem, a rodovia apresentava tráfego lento, com pontos de congestionamentos no sentido sul (Bertioga) e tráfego intenso no sentido norte (Mogi das Cruzes).

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão ligado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, começou oficialmente a sua tradicional Operação Verão, com um conjunto de medidas operacionais nas rodovias, reforço de pessoal e mais equipamentos, para aumentar a segurança, prestar informações aos usuários e agilizar o apoio em casos de emergência. O esquema especial seguirá com picos de tráfego no feriado de Ano Novo.

Para fazer frente ao aumento da circulação de veículos, o DER destacou 420 colaboradores para a Operação, com presença nas rodovias, Unidades Básicas de Atendimento e outros pontos estratégicos. Estarão disponíveis 127 veículos de apoio, 122 guinchos leves, 17 guinchos pesados, além de drones, caminhonetes de inspeção, veículos utilitários e motocicletas.