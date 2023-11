Mogi-Bertioga vai receber 93,8 mil carros entre 15 e 20 de novembro nos feriados

Segundo o Departamento de Estrada de Rodagem (DER), ligado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), são estimados, em todo o Estado, 1,2 milhão de veículos nas rodovias estaduais - sob gestão do departamento - em direção ao interior e, principalmente, no sentido do litoral paulista.

A frota vai circular durante os feriados da Proclamação da República (15) e o fim de semana prolongado pelo feriado da Consciência Negra (20). Com o objetivo de minimizar os impactos do aumento do fluxo de carros, as viaturas estarão posicionadas em pontos estratégicos para orientação e prestação de serviços de apoio aos motoristas e usuários.

A medida contará com 420 agentes de trânsito e o suporte da frota de 355 veículos, entre caminhonetes de inspeção, vans, motocicletas, guinchos leves e pesados. Além disso, serão utilizados 136 contadores veiculares para estudos do tráfego. As informações sobre as condições das rodovias serão divulgadas em tempo real nos painéis de mensagens variáveis (PMVs) e nas redes sociais do departamento.

O monitoramento também será reforçado com o apoio das câmeras de circuito fechado de TV, que permitem agilizar as ações operacionais de atendimento às ocorrências.

Ao menos 93.851 veículos vão circular pela Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, no sentido litoral entre os dias 15 e 20 de novembro.