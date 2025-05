Mogi das Cruzes já imunizou mais de 46 mil pessoas contra a gripe

A Prefeitura de Mogi das Cruzes já imunizou 46.616 pessoas contra a gripe. Somente no último sábado, durante o Dia D da Campanha, 1.315 doses de vacina foram aplicadas nos 15 Postos de Saúde e unidade Drive-Thru. Deste total, 896 pessoas foram imunizadas nas unidades e 419 no drive.

A Campanha de Vacinação contra a Gripe prossegue até 30 de maio para os públicos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde. Neste momento, a meta é imunizar 115.659 mogianos - a cidade atingiu 27,41% de cobertura - a média de cobertura no Estado é de 16,1% no momento.

A meta do Ministério da Saúde é atingir 90% e, para isso, a vacina continua disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, em todos os Postos de Saúde e unidades da Estratégia Saúde da Família. Outra ação importante que deve contribuir para elevar os índices é a imunização nas escolas. Também acontece a vacinação na zona rural e domiciliar para pessoas acamadas e idosos sem qualquer possibilidade de locomoção.

“Estamos trabalhando várias frentes para facilitar o acesso dos mogianos. É muito importante que as pessoas previstas nos públicos-alvo recebam a dose o quanto antes para evitar casos mais graves e internações”, explica a secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi.

Dia D - Com foco especial na imunização contra a gripe para ampliar a cobertura dos grupos prioritários, a ação do último sábado também visou a atualização de todas as vacinas de rotina. Para receber eventuais doses em atraso, além do documento com foto, as crianças precisam comparecer munidas da caderneta de vacinação.

Até o momento, não há liberação da dose para o público em geral.

Quem pode tomar a vacina contra a gripe:

• Crianças (6 seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias)

• Idosos com 60 anos ou mais de idade

• Gestantes

• Puérperas (até 45 dias após o parto)

• Povos indígenas e Quilombolas

• Pessoas com comorbidades, doenças crônicas e outras condições clínicas especiais (veja lista)

• Pessoas com deficiências motora, auditiva, visual ou intelectual (que limite as atividades da vida diária)

• Pessoas em situação de rua

• Trabalhadores de saúde (profissionais e outros trabalhadores dos serviços de assistência de saúde, vigilância, apoio, cuidadores, doulas/parteiras e estudantes prestando atendimento em saúde)

• Professores e demais funcionários das escolas do ensino regular: infantil, fundamental, médio e superior

• Profissionais das forças de segurança e salvamento

• Profissionais das forças armadas

• Caminhoneiros

• Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário (motoristas, cobradores)

• Trabalhadores portuários

• População carcerária e funcionários do sistema prisional.

• Funcionários dos Correios