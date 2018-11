Mogi e Suzano têm expectativa de melhoria no serviço de hemodiálise

A recém compra dos Institutos de Nefrologia de Suzano e Mogi das Cruzes pela Diaverum - provedora global de cuidados renais com foco no paciente - influi sentimento de esperança nas pastas de Saúde das duas cidades. Isto porque, com a mudança, é possível que o atendimento possa ser ampliado, bem como não seja interrompido devido a falta de recursos.

Munícipes do Alto Tietê poderão ser atendidos na região. Àqueles precisam viajar para fazer tratamento de hemodiálise, caso a ampliação seja anunciada, poderão ser remanejados para cá.

E isso pode ocorrer no primeiro semestre de 2019. O objetivo da Diaverum é extinguir problemas antigos e trazer a experiência do grupo.

Para o secretário de Saúde de Suzano, Luis Claudio Guillaumon, por enquanto, é prematuro prever o futuro, mas as expectativas são as melhores. “Temos a esperança que o serviço fique cada vez melhor. Para isso (ampliação atendimento) será preciso a competência interina do Estado e cobrança de todos os secretários municipais.

Já o gestor da pasta de Saúde mogiana, Téo Cusatis, acredita que a compra dos institutos pela Diaverum agregará a experiência e qualidade do grupo. “A empresa tem divulgado que sua principal missão é aumentar a qualidade de vida dos pacientes. O mais importante é a valorização da equipe já existente, mantendo os médicos e profissionais que já atuavam nas unidades. Importante ressaltar que, em Mogi das Cruzes, o Instituto está instalado em uma área municipal e essa parceria será mantida desde que a unidade mantenha os atendimentos públicos na quantidade atual ou superior”, disse.