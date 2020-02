Mogi: fórum de Audiovisual será realizado na próxima quarta-feira no Centro Cultural

Na próxima quarta-feira (19/02), a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo promoverá mais um encontro do programa Diálogo Aberto. Trata-se de um fórum sobre o segmento de audiovisual, que visa debater com a sociedade civil ações e medidas para os segmentos de cinema e fotografia da cidade. A reunião será a partir das 19 horas, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, com entrada gratuita e livre para todos os interessados.

Um dos programas já existentes e que deve entrar em debate durante o fórum é o Mogi Revela, concurso fotográfico que já acumula oito edições consecutivas. A meta é debater o edital para a edição de 2020, que passou por algumas alterações e atualizações, de forma a atender mais assertivamente os interesses e as necessidades dos fotógrafos amadores e profissionais do município.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Mateus Sartori, explica que foram feitas algumas mudanças no regulamento e no formato do concurso, com a criação de novas categorias, como um prêmio específico para a melhor fotografia mogiana. Outra alteração é a forma de envio das fotografias para análise da comissão julgadora, que a partir deste ano será totalmente digital. “Tudo isso será apresentado e discutido durante a reunião, escutando e colhendo as opiniões e propostas dos participantes”, destaca Sartori.

Também constará na pauta a discussão a respeito do Festival de Cinema de Mogi das Cruzes, um evento que já foi realizado em determinados momentos e tem, portanto, um histórico na agenda cultural do município. O objetivo é retomá-lo e discutir quais seriam as melhores maneiras de promovê-lo, levantando itens como o caráter do evento (mostra ou competição), as categorias que deveriam ser inseridas, como os vencedores deveriam ser premiados, entre outras questões.

Vale lembrar que o cinema já é contemplado dentro da agenda cultural do município, fazendo-se presente na programação de diversos outros festivais e contando também com sessões de exibição de filmes.

Outro tema que será alvo de discussões é o fomento à produção local de fotografia e cinema, buscando ampliar o que já existe, com vistas à formação e revelação de talentos locais.

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes, onde o encontro acontecerá, fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900.