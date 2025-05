Mogi inicia obras de coleta e tratamento de esgoto em Jundiapeba; investimento é de R$ 12,2 milhões

A Prefeitura de Mogi das Cruzes iniciou a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto no Jardim Nove de Julho, Distrito de Jundiapeba. O investimento será de R$ 12,2 milhões, com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), a fundo perdido, ou seja, totalmente custeado pelo Governo do Estado de São Paulo. A prefeita Mara Bertaiolli e o diretor-geral do Semae Mogi das Cruzes, José Luiz Furtado, vistoriaram as obras na manhã desta quinta-feira (22/05).

“Estamos atuando de forma intensa para alcançarmos a universalização do saneamento em Mogi das Cruzes, e esta obra no Nove de Julho é mais um passo nessa direção. Na semana passada, a Câmara Municipal aprovou a celebração de um convênio com o Governo do Estado para R$ 260 milhões em coleta e tratamento de esgoto, o maior investimento em saneamento básico da história da cidade”, afirma Mara.

“Neste investimento no Nove de Julho, contamos com a importante parceria do Fehidro, o que demonstra também a qualidade dos projetos elaborados pelo Semae na obtenção de recursos a fundo perdido. E assim seguimos trabalhando para captação de investimentos para avançarmos em outras regiões da cidade”, completa Furtado.

A obra no Jardim Nove de Julho contempla a implantação 6.440 metros de redes coletoras, 1 estação elevatória (que faz o bombeamento do esgoto), 511 metros de linha de recalque (tubulação que conduz os efluentes da elevatória até um ponto a partir do qual possa seguir por gravidade até uma unidade de tratamento), 102 poços de visita (pontos de acesso à rede para inspeção e manutenção) e 560 ligações domiciliares.

A população atendida será de 1.500 pessoas e a previsão é de que a obra seja concluída em 2026.

Assim como os sistemas do Parque das Varinhas e do Parque São Martinho, todos na mesma região de Jundiapeba, o complexo do Jardim Nove de Julho será interligado à elevatória do Jardim Santos Dumont III, de onde o esgoto será encaminhado para tratamento na estação da Sabesp, em Suzano. O volume de esgoto captado e coletado será de aproximadamente 10 milhões de litros por mês.

"Para esta obra no Jardim Nove de Julho, a estimativa inicial era de R$ 16, 7 milhões, e no processo de licitação o valor final ficou em R$ 12 milhões. Conseguimos, portanto, uma economia de mais de R$ 4 milhões", explica o diretor-geral do Semae.



Núcleos isolados

O Jardim Nove de Julho é um dos bairros que integram o projeto de sistemas de esgotamento sanitário em núcleos isolados da malha urbana. O investimento na elaboração de projetos para oito núcleos foi de R$ 5,7 milhões, sendo que a maior parte dos recursos (R$ 4,6 milhões) veio do governo federal.

Trata-se de um trabalho desenvolvido pela autarquia num processo que começou há cerca de dez anos, desde os primeiros levantamentos, passando pela contratação dos projetos e posterior captação de recursos para as obras.

Foi assim com o Parque das Varinhas (obra recentemente concluída) e Parque São Martinho (em andamento), também com recursos do Fehidro.

Para a Vila Mathias, em Sabaúna, a autarquia captou recursos com a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap) e a licitação já foi concluída.

Os demais núcleos que serão atendidos futuramente, após captação de recursos, serão Biritiba-Ussu, Chácara Guanabara, Quatinga e Taiaçupeba.

A Vila Andrade, em Sabaúna, também é um núcleo urbano isolado, mas o bairro já tem sistema de coleta e tratamento de esgoto, inaugurado em 2020.