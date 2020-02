Mogi: manutenção na rede elétrica e limpeza de reservatório afetam abastecimento no Bela Vista

Na manhã da próxima sexta-feira (14/02), a concessionária de energia interromperá o serviço em parte do Jardim Bela Vista, em Cezar de Souza, para manutenção na rede elétrica na área onde fica a estação de bombeamento de água do bairro, o que afetará o abastecimento. O Semae aproveitará a paralisação para realizar serviços de limpeza e desinfecção do reservatório. A interrupção do fornecimento de água será de 0h às 20h, em nove ruas (veja relação abaixo). A normalização do abastecimento se dará de forma gradativa, devendo se estabilizar na madrugada de sábado (15/02).

Por isso, a autarquia recomenda aos moradores que utilizem com economia a água armazenada em suas caixas-d’água, evitando a limpeza de carros e quintais e o desperdício em tarefas domésticas essenciais como a lavagem de louças e de roupas, além de reduzir o tempo de banho.

Ter um reservatório é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do abastecimento.

A reserva de 200 litros para cada morador é suficiente. Assim, uma casa com cinco pessoas deve ter uma caixa com capacidade para mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas sem fornecimento de água.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 115.

Ruas e avenidas afetadas pela paralisação:

Avenida Huber Warco

Avenida Kennedy – Parcial

Rua Antonio Boz Vidal – Parcial (não afetará o abastecimento dos condomínios da CDHU).

Rua Benedito de Oliveira

Rua Benedito Martins dos Santos

Rua Carmelina Moraes da Rocha

Rua Juvencia Aniceto de Souza

Rua Manoel de Deus Pinto

Rua Vereadora Astréa Barral Nébias