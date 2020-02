Mogi realiza hoje os desfiles das escolas de samba; apuração será amanhã

A Avenida Cívica, no Mogilar, será palco hoje para os desfiles das escolas de samba da cidade. Como em todos os anos, haverá guardas municipais, agentes de fiscalização, policiais civis e militares, bombeiros, brigadistas e também seguranças particulares, para garantir a tranqüilidade durante as festividades.

Não será permitida a entrada no perímetro da festa com bebidas alcoólicas e a venda de bebidas e alimentos será feita por empreendedores de rua cadastrados na Prefeitura. Também estará vetada a comercialização de bebidas em latas de alumínio e garrafas de vidro. Apenas copos plásticos poderão ser usados.

A Avenida Cívica estará interditada e o estacionamento de veículos poderá ser feito na avenida Professor Ismael Alves dos Santos e outras vias das imediações. Na Rua Masuzo Naniwa, só será permitido o trânsito local. Haverá bloqueios e revista nas entradas da avenida Cívica, também com vistas à segurança de todos os presentes.

Programação

Às 21 horas, a escola Guerreiras de Fogo será a primeira e entrar na avenida, logo após o desfile do Bloco 60 Mais. A agremiação vai levar à passarela o tema da cultura e arte nordestinas, abordando itens como o cangaço, os trabalhos artesanais, a literatura de cordel, o afroxé e o candomblé, o maracatu, o frevo e também a vaquejada e a festa junina.

Às 22 horas a Acadêmicos da Fiel será a segunda escola a se apresentar na Avenida Cívica, a Acadêmicos da Fiel terá como enredo “Saúde: um bem comum que necessita de educação para sua promoção e prevenção”.

Às 23 horas será a vez da Unidos da Vila Industrial. Com o enredo “O Canto das Três Raças”, a escola fará uma leitura das três raças predominantes no Brasil, que são os brancos, negros e índios e mostrará a influência delas no aspecto físico do brasileiro e também na arte, cultura, fé, caráter, além das lutas cívicas por direitos.

Meia noite será a vez da Acadêmicos do São João. A tradicional verde e rosa levará à avenida uma homenagem á Leonardo Da Vinci, que eles intitulam como o maior gênio da humanidade.

Está marcado para 1 hora a Estação 1ª de Brás Cubas. Conhecida como Brazcubão, a escola de samba tem como enredo deste ano “Romaria Negra, no Altar do Tempo: a Procissão da Vida”. Vai falar, então, sobre a raça negra e as matrizes africanas, abordando um pouco da história desse povo e a cultura trazida, envolvendo fé, dança, louvores, cantos, enaltecendo as virtudes do povo africano, as injustiças do tempo de escravidão e os importantes valores por eles trazidos e incorporados à cultura do povo brasileiro.

Apuração

Na segunda-feia (24/02), dia seguinte aos desfiles, já serão realizados a apuração e divulgação das notas, com o anúncio da campeã e entrega de troféus. O evento está marcado para as 9 horas, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, porém a apuração efetiva das notas terá início a partir das 10h30.