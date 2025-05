Mogi receberá carreta e van da CDHU de quarta a sábado (14 a 17/5) para atendimento de mutuários

Mogi das Cruzes receberá, de quarta-feira a sábado (14 a 17/5), uma carreta e uma van da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) para o atendimento de mutuários do município. A carreta ficará no estacionamento do Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos (rua Professor Ismael Alves dos Santos, 560), com atendimento das 10h às 19h, enquanto a van atenderá os moradores de Jundiapeba no estacionamento do Centro Municipal de Programas Especiais (CEMPRE) Oswaldo Regino Ornelas (Rua Benedita Pereira Franco, 2801), das 9h às 17h.

O atendimento itinerante é uma fórmula encontrada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa Casa Paulista, para facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços oferecidos pela CDHU. Com o serviço itinerante, os mutuários terão suporte presencial de forma facilitada, sem a necessidade de se deslocarem até outras cidades. Serão oferecidos serviços relacionados à regularização financeira e contratual, além de orientações jurídicas.

“Será uma excelente oportunidade para as mogianas e mogianos acertarem suas pendências ou simplesmente esclarecerem dúvidas com a CDHU. A Secretaria Municipal de Habitação também estará presente com seus técnicos e teremos quatro dias de atendimento com esta força-tarefa, seguindo uma determinação da prefeita Mara Bertaiolli de dar todo o apoio aos mogianos na área de habitação”, explica o secretário Romildo Campello.

Mogi das Cruzes será a segunda cidade atendida pelo serviço, após São Bernardo do Campo. A conquista faz parte do processo de retomada do diálogo entre Mogi e o Governo do Estado, realizado desde o processo de transição, ainda no ano passado.



Serviço

Evento: CDHU Móvel em Mogi Das Cruzes (Carreta)

Data: 14 a 17 de maio de 2025

Local: Estacionamento do Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos (Rua Professor Ismael Alves dos Santos, 560 - Vila Mogilar)

Horário de Atendimento ao Público: 10h às 19h

Evento: CDHU Móvel em Mogi Das Cruzes (Van)

Data: 14 a 17 de maio de 2025

Local: Estacionamento CEMPRE Oswaldo Regino Ornelas (Rua Benedita Pereira Franco, 2801 - Jundiapeba)

Horário de Atendimento ao Público: 9h às 17h