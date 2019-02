Mogi registra 13 mortes no trânsito e Suzano 2, aponta Infosiga

Mogi das Cruzes é a cidade mais violenta no trânsito. Ao todo, 13 pessoas morreram em janeiro deste ano. Suzano (2) e Arujá (1) também computaram mortes, o que eleva para 16 o número de vítimas fatais na região. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (20) pelo Infosiga, ferramenta estatística do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito.

Em Suzano, as duas mortes contabilizadas este ano aconteceram na Chácara Méa e Jardim Cacique. As vítimas tinham 9 e 79 anos. Já em Arujá, a vítima fatal foi na Rodovia Presidente Dutra (SP-60). Das 13 mortes registradas em Mogi, 10 ocorreram em vias municipais e três em rodovias, que cortam o município.

Os dados mostram também que a maioria das vítimas fatais registrados na região era do sexo masculino.

Deste total, 68,75% eram os condutores dos carros acidentados, ou seja, o responsável por estar dirigindo. Uma característica expõe a gravidade dos acidentes. Isto porque apenas duas pessoas chegaram a ser socorridas a hospitais.

Aumento

O ano mal começou e Mogi registrou aumento no número de mortes no trânsito, em comparação ao mesmo período do ano passado. Em janeiro de 2018, a cidade computou oito mortes, o que representa a um aumento de 62,5%.

A maioria dos acidentes fatais aconteceu durante a noite e/ou madrugada, sendo que, as vítimas fatais eram homens. Em 2017, a maior parte das mortes também aconteceu em Mogi, com três. Na época, a região contabilizou seis óbitos.

Região

Dados do Infosiga mostram que o Alto Tietê vêm mantendo aumento no número de mortes no trânsito a cada ano. Para se ter ideia, o primeiro mês de 2017 contabilizou seis vítimas fatais nas vias da região. O ano seguinte foi mais violento, quando 14 pessoas morreram no trânsito. O balanço divulgado este ano elevou as mortes, totalizando 16.