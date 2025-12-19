Mogi Vôlei recebe o Norde (CE) de Marcelo Negrão na Superliga B

O Mogi Vôlei entra em quadra neste sábado (20/12), às 18h30, com um objetivo claro: retomar o caminho das vitórias na Superliga B masculina. Jogando no Ginásio da Universidade Braz Cubas, a equipe mogiana, que soma dois triunfos e um tropeço, terá pela frente o Norde Vôlei (CE), equipe de Fortaleza que carrega o peso de ser liderada pelo campeão olímpico Marcelo Negrão.

O duelo marca o encontro de gerações no banco de reservas. De um lado, o experiente técnico Willian Santa Maria busca ajustar o Mogi para manter a regularidade. Do outro, Marcelo Negrão, ícone do vôlei brasileiro, comanda o projeto cearense que busca ascensão nacional.

Ciente da necessidade de somar pontos em casa, Willian Santa Maria destacou a preparação focada em neutralizar as principais armas do adversário:

"Sabemos que o campeonato é forte, trabalhamos firme na recuperação física e tática dos nossos atletas para que possamos ditar o ritmo do jogo desde o início e dar essa alegria ao nosso torcedor", afirmou o comandante mogiano.

Solidariedade Doce: O "Ingresso Chocolate"

Além do espetáculo esportivo, a partida deste sábado tem um sabor especial de solidariedade, o Ingresso Chocolate.

Para garantir o acesso à partida e apoiar o time na busca pela liderança, o torcedor deve levar uma caixa de bombom. Toda a arrecadação será destinada a instituições sociais da região, garantindo um Natal mais doce para quem mais precisa.

Serviço do Jogo:



• Partida: Mogi Vôlei x Norde (CE)

• Data: Sábado, 20 de dezembro de 2025

• Horário: 18h30

• Local: Ginásio da Universidade Braz Cubas

• Endereço: Av. Pref. Carlos Ferreira Lopes, 1233 - Vila Mogilar, Mogi das Cruzes

• Entrada: 1 caixa de bombom (Solidário)