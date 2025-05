Mogianos a partir de 6 meses são vacinados contra a gripe no drive-thru deste sábado (24/05)

Neste sábado (24/05), das 9 às 17 horas, a vacina contra a gripe estará disponível para os mogianos acima de 6 meses de idade, no drive-thru instalado na Avenida Cívica, no Mogilar. A imunização já está liberada nos postos de saúde e unidades da Estratégia Saúde da Família de Mogi das Cruzes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Há também sete unidades com funcionamento das salas de vacinação até as 18h30, de segunda a sexta-feira (todos os dias úteis): Alto Ipiranga, Braz Cubas, Jundiapeba, Vila Suíssa, Santa Tereza, Jardim Camila e USF Nova Jundiapeba.

Vale lembrar que as doses serão disponibilizadas enquanto houver estoque para o público geral, prevendo a reserva necessária para atender também os mogianos que integram o público-alvo elencado pelo Ministério da Saúde.

Segundo a chefe da Vigilância Epidemiológica, Lilian Peres Mendes, é importante que as pessoas mais vulneráveis, que fazem parte dos grupos prioritários, se vacinem no menor prazo possível. “Idosos, crianças, gestantes e imunodeprimidos têm mais chances de adoecer gravemente em decorrência do vírus Influenza e a vacina pode prevenir internações e até mesmo óbitos pela doença”, explica.

Na rede pública de saúde, a vacina oferecida é um imunizante trivalente atualizado para as cepas que devem circular neste inverno: dois tipos de influenza A (H1N1 e H3N2) e um de influenza B. O vírus sofre mutação todos os anos, por isso a vacina precisa ser renovada anualmente, mas a proteção só ocorre de duas a três semanas após a aplicação da dose.

Neste ano, a campanha teve início com foco nos grupos prioritários, como idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua. Até o momento, houve baixa adesão deste público.

Em Mogi das Cruzes, desde março, quando teve início a vacinação contra a gripe, até o momento, foram aplicadas 59.048 doses (considerando gestantes, crianças e idosos), o que representa 35,6 % de cobertura vacinal - a meta do Governo Federal é atingir 90%.