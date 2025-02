Monitoramento de emissão de fumaça é feito no transporte escolar

Os veículos de transporte escolar utilizados para deslocamento dos estudantes da rede municipal estão sendo submetidos ao trabalho de monitoramento de emissão de fumaça, para que seja assegurada a qualidade do ar na cidade. O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, acompanhou na manhã desta quinta-feira (13/02) o procedimento realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade, na garagem destinada a esta frota específica da pasta da Educação, no bairro Vila Figueira.

O trabalho cumpre as exigências da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), que prevê esta avaliação de opacidade de veículos a diesel, um teste que mede a quantidade de poluentes emitidos pelo motor do veículo, também conhecido como teste de fumaça preta. Entre os objetivos da atividade, incluem-se o controle da emissão de poluentes, a preservação do meio ambiente e a identificação de possíveis desajustes nos motores, assim como a adequação do consumo de combustível.

O teste é realizado por meio do método de Ringelmann, que consiste na comparação do grau de enegrecimento da fumaça com um dos padrões colorimétricos da escala de Ringelmann reduzida, realizada com o veículo em movimento. Assim, é possível medir a opacidade da fumaça, ou seja, se está mais ou menos escura. O laudo é um certificado que formaliza a avaliação periódica das emissões de poluição e garante ao município o controle da fumaça que sai do escapamento dos veículos averiguados, prezando pela qualidade desejada. A última medição foi feita no mês de setembro do ano passado.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, destacou que o trabalho mostra a preocupação do município com a qualidade dos veículos que transportam os estudantes. “O trabalho contempla essa atividade tão importante, que monitora aspectos específicos da frota escolar. Nossas equipes realizam a fiscalização devida em todos os veículos que atendem os munícipes, zelando pelas condições de segurança dos passageiros e promovendo as atividades de manutenção e verificação necessárias”, avaliou.

Já o secretário André Chiang frisou que a medição de fumaça é uma atividade que está totalmente alinhada com a conduta adotada na cidade em relação às boas práticas ambientais. “Nosso selo de ‘Programa Município VerdeAzul’ foi conquistado também por conta desse tipo de conduta. Atendemos as exigências dos órgãos estaduais e zelamos pela qualidade do ar em nossa cidade. Acompanhamos de perto o procedimento e pudemos atestar as ações que estão relacionadas aos inúmeros serviços da prefeitura”, declarou o titular da pasta do Meio Ambiente.