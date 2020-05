Monitoramento de vítimas de violência doméstica sobe 45%

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano divulgou nesta semana o balanço de ações do programa Patrulha Maria da Penha, voltado ao enfrentamento da violência doméstica no município. Os dados apontam para o aumento de 45% no monitoramento de vítimas, por meio de mais de 27,8 mil rondas entre 2017 e 2019. Neste ano, até o início de abril, foram realizadas mais de 2,5 mil visitas, o que representa uma média de 639 por mês. Entre 2018 e 2019 o índice de vítimas reduziu 40,5%.

Ao todo, a Patrulha Maria da Penha soma 50,4 mil rondas realizadas no município, com 60% desempenhadas entre 2017 e abril de 2020. Neste mesmo período, o número de vítimas variou, sendo que o pico foi observado em 2018, com 498 casos. No ano seguinte, 2019, a fiscalização foi intensificada em 33% e o índice de atendimento caiu mais de 40%, passando para 296 casos.

O levantamento ainda apresenta dados sobre as prisões em flagrante. Desde a implantação do programa, 39 agressores foram detidos pelos agentes, com quase metade nos últimos três anos. O comandante da GCM, Sérgio de Assis Andrade, explicou que o monitoramento se dá por meio da emissão de medidas protetivas pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar.

Ele detalhou que cada caso segue um acompanhamento personalizado. “A partir das medidas restritivas impostas para cada sentença, efetuamos uma entrevista particular com a vítima para traçar um plano personalizado de acompanhamento, conforme a rotina da mulher”, afirmou.

O comandante reforçou ainda a importância da divulgação e da visibilidade das ações de combate à violência doméstica, como fator preventivo. “O êxito que aos poucos conquistamos vem do empenho das equipes, da divulgação e do reconhecimento da Patrulha Maria da Penha em Suzano”, disse. Assis ainda lembrou que o programa recebeu o Selo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) de Práticas Inovadoras, em referência ao trabalho promovido na proteção das vítimas de violência doméstica e no combate à reincidência dos agressores.

As ações bem-sucedidas foram apresentadas na 13ª edição do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em João Pessoa, na Paraíba, no ano passado. A Patrulha Maria da Penha de Suzano foi o primeiro programa de origem municipal a ser premiado pelo órgão nacional, composto por representantes do Executivo, do Judiciário e da sociedade civil organizada.