Monitoramento flagra tentativa de furto no posto de saúde do Jardim Natal

O sistema de monitoramento por câmeras da Prefeitura de Suzano flagrou uma tentativa de furto no posto de saúde do Jardim Natal no último fim de semana. O acusado, que acabou sendo preso, era procurado da Justiça pelo crime de roubo e tinha várias passagens pela polícia.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), o caso ocorreu na madrugada de 3 de outubro (sábado), por volta da 1h30. Uma equipe da corporação foi acionada após a Central de Segurança Integrada (CSI) detectar a presença de um homem sobre o telhado da Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Augusto Nunes, que fica às margens da rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66).

As imagens mostram que ele tentava levar o aparelho de ar condicionado do imóvel. Os agentes chegaram rápido ao local e o abordaram. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado, porém, após consulta ao banco de dados, foi descoberto que contra o indivíduo havia um mandado de prisão expedido pelo Judiciário suzanense pela prática de roubo, além de outras passagens pelo mesmo tipo de crime e também por furto. Diante disso, os guardas o conduziram até a Delegacia Central de Polícia para o registro da ocorrência de captura de procurado e para que as demais providências necessárias fossem tomadas.Segue anexo com a reprodução das imagens captadas pelas câmeras da CSI. Crédito: Reprodução/Secop Suzano.

Uniformes

A GCM informou ainda que os 56 novos recrutas que começaram a atuar em Suzano em agosto agora contam com o fardamento completo. O kit é composto por calça, camiseta, meias, botas, gandola e cobertura, tudo devidamente identificado com o nome de cada um. Eles também passaram a utilizar cinturão, equipamento onde futuramente irão portar algemas, espargidor de gás (spray de pimenta) e arma de fogo, e colete balístico.