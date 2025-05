Monsenhor Dorival é homenageado pela Câmara de Mogi pelos 40 anos de sacerdócio

Em uma noite marcada por emoção, reconhecimento e fé, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes realizou, nesta quarta-feira (28/05), uma sessão solene em homenagem ao Monsenhor Dorival Aparecido de Moraes, pelos seus 40 anos de dedicação ao sacerdócio e aos relevantes serviços prestados à comunidade católica do Alto Tietê.

A cerimônia foi presidida pelo vereador John Ross (PRD), autor da iniciativa, e contou com a atuação do vereador Eduardo Ota (PODE), como primeiro secretário. O Bispo Diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini esteve presente, assim como diversas autoridades civis e religiosas, entre elas Claudio Costa, representando a prefeita Mara Bertaiolli (PL), e Francimário Vieira, o Farofa (PL), presidente da Câmara, que representou o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

A noite também foi abrilhantada por uma apresentação especial do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes e pela presença simbólica do festeiro da Festa do Divino Espírito Santo de 2025, João Pedro Mota, representando a força da religiosidade popular na cidade.

Emoção e gratidão

O homenageado usou a tribuna para relembrar momentos marcantes de sua trajetória e agradeceu a honraria com emoção.

“Comecei em Poá e depois vim para Mogi para a Paróquia Sagrado Coração de Jesus até chegar à Catedral de Santana. Estar hoje aqui nessa tribuna é uma emoção difícil de ser traduzida, agradeço o vereador John Ross e a toda a Câmara Municipal que aprovou essa homenagem. Carrego ainda mais forte o compromisso com essa cidade. Tudo o que vivi até aqui foi graças a Deus e nunca fiz nada sozinho. Quero continuar sendo presença viva na vida das pessoas”, afirmou o Monsenhor Dorival.

O sacerdote tem um trabalho reconhecido por sua proximidade com a comunidade, a promoção da solidariedade e o acolhimento humano e espiritual a milhares de pessoas ao longo das décadas.

Reconhecimento público e espiritual

O vereador John Ross destacou o significado da homenagem.

“É com o coração cheio de emoção e gratidão que nos reunimos aqui hoje. Momento de louvor a Deus e reconhecimento a um homem de fé e esperança. Homem que encontrou no chamado de Deus o sentido maior da sua existência e transformou a vida de tantas pessoas nessas quatro décadas. Viveu seu sacerdócio com um amor de Jesus que transborda. A fé é uma vida a ser vivida. O senhor é um presente de Deus para nós.”

Em sua fala, o Bispo Diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini destacou a relevância do trabalho do monsenhor e elogiou a iniciativa do legislativo mogiano. “Meu agradecimento especial para o nosso decano porque ele foi ordenado pelo bispo Dom Emílio Pignoli. Parabéns pelo seu trabalho com muito merecimento. Agradeço à Câmara e ao vereador John Ross. Agradeço a sua sincera e profunda amizade.”

Representando a prefeita de Mogi das Cruzes, Claudio Costa reforçou a importância da dimensão espiritual na vida pública:

“Esse viés religioso para a cidade é muito importante por causa da comunidade católica. O senhor é um construtor de pontes.”

Também presente na cerimônia, o ex-vice-prefeito, ex-vereador e ex-presidente da Câmara, José Antonio Cuco Pereira, lembrou a importância da atuação do monsenhor na trajetória de milhares de pessoas reforçando sua presença constante e significativa nas transformações da cidade.

O Padre Marcos Sulivan Vieira, reitor do Santuário Diocesano Senhor Bom Jesus e pároco da Igreja de São Benedito, também esteve presente na homenagem, evidenciando a união da comunidade católica da região em torno da trajetória do monsenhor.

A entrega do Diploma de Honra ao Mérito ao Monsenhor Dorival simboliza mais do que um reconhecimento institucional: representa a gratidão de uma cidade inteira a um homem que escolheu viver o Evangelho nas ruas, nas igrejas, nos corações. A celebração de seus 40 anos de sacerdócio é, antes de tudo, um chamado à esperança e à fé em tempos que tanto exigem humanidade e compaixão.