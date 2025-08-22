Morador denuncia carros que trafegam na contramão em Suzano

Um morador de Suzano denunciou automóveis que trafegam na contramão na rua Aurora, bairro Vila São Francisco. O aposentado Rubens Afonso Fernandes, de 76 anos, informou que as sinalizações são ignoradas pelos condutores.

Em imagens de câmeras de segurança gravadas no dia 5 de agosto, é possível ver o momento em que um carro invade a contramão e quase colide de frente com outro automóvel. “Eu e minha esposa quase fomos atropeladas atravessando a rua. Isso já aconteceu com um vizinho também, é um perigo”, relatou.

O munícipe mora na via há 50 anos. “Faz tempo que isso acontece. Depois que os motoristas pegaram confiança, eles não respeitaram mais. Tenho vontade de tirar a placa de sinalização, pois ela não adianta de nada”, comentou.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana confirmou que o local está sinalizado adequadamente e que descumprimentos estão sujeitos à autuação.

A pasta também afirma que será feita uma análise e, caso necessário, a fiscalização será intensificada.