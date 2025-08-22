Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 22 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 22/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Morador denuncia carros que trafegam na contramão em Suzano

Câmeras de segurança flagram momento em que veículos quase colidem

22 agosto 2025 - 15h03Por Laura Barcelos - da Região
- (Foto: Reprodução)

Um morador de Suzano denunciou automóveis que trafegam na contramão na rua Aurora, bairro Vila São Francisco. O aposentado Rubens Afonso Fernandes, de 76 anos, informou que as sinalizações são ignoradas pelos condutores.

Em imagens de câmeras de segurança gravadas no dia 5 de agosto, é possível ver o momento em que um carro invade a contramão e quase colide de frente com outro automóvel. “Eu e minha esposa quase fomos atropeladas atravessando a rua. Isso já aconteceu com um vizinho também, é um perigo”, relatou.

O munícipe mora na via há 50 anos. “Faz tempo que isso acontece. Depois que os motoristas pegaram confiança, eles não respeitaram mais. Tenho vontade de tirar a placa de sinalização, pois ela não adianta de nada”, comentou.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana confirmou que o local está sinalizado adequadamente e que descumprimentos estão sujeitos à autuação.

A pasta também afirma que será feita uma análise e, caso necessário, a fiscalização será intensificada. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Arte na pele: Suzano recebe 2ª edição da Expo Tattoo em setembro
Cidades

Arte na pele: Suzano recebe 2ª edição da Expo Tattoo em setembro

Câmara de Suzano aprova 14 itens durante sessão
Cidades

Câmara de Suzano aprova 14 itens durante sessão

Aniversário de 47 anos da Apae tem presença do prefeito e da primeira-dama
Cidades

Aniversário de 47 anos da Apae tem presença do prefeito e da primeira-dama

Suzano promove saídas pedagógicas com alunos da rede municipal
Educação

Suzano promove saídas pedagógicas com alunos da rede municipal

Primeira-dama representa Suzano em Fórum Regional de Mulheres em Biritiba Mirim
Cidades

Primeira-dama representa Suzano em Fórum Regional de Mulheres em Biritiba Mirim

Saúde ultrapassa 18 mil alunos contemplados com avaliações odontológicas nas escolas
Cidades

Saúde ultrapassa 18 mil alunos contemplados com avaliações odontológicas nas escolas