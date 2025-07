Moradores cobram mais manutenção e segurança na Pirâmide do Sesc

Os moradores da região onde está instalada a praça da Pirâmide do Sesc, tem feito cobranças por melhorias no espaço. Entre as reclamações, estão a suposta ausência de agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e a falta de manutenção contínua da área.

A estrutura existe há mais de 50 anos e passou por uma revitalização em 2023, ganhando pinturas em grafite em suas laterais. Ela está localizada no Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, conhecido como Parque do Mirante, endereçado à Avenida Katsutoshi Naito, 957, no bairro Sesc.

Contudo, segundo os relatos encaminhados ao DS, hoje a Pirâmide necessita de mais cuidados. Serviços de zeladoria, limpeza e manutenção são cobrados. Além disso, os moradores da região alegam não ter guardas protegendo o local.

A Prefeitura de Suzano informou que a informação não procede, uma vez que o espaço conta com uma base 24 horas da GCM. São quatro agentes que vistoriam a área diariamente e, ainda, há uma viatura no local responsável por realizar rondas regulares.

Quanto à manutenção, a gestão municipal esclareceu que existe um cronograma de zeladoria periódica no espaço. De acordo com o calendário, são realizados os serviços de pintura, roçagem, varrição e outras ações de limpeza.

História

A Pirâmide do Sesc é um dos espaços mais tradicionais de Suzano, mas estava “largado” há anos. Em dezembro de 2023, o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi entregou a obra das reformas do local.

O local tem área de 16 mil metros quadrados. Foram realizados trabalhos de pavimentação em 6 mil metros quadrados e implementada uma área verde de 3 mil metros quadrados (m²). O investimento foi de R$ 1,5 milhão. O projeto também incluiu a reforma de alvenaria da pirâmide, instalação de guias e sarjetas no acesso ao pátio, e intervenções estruturais relativas à parte hidráulica.

No espaço a Pirâmide do Sesc foi revitalizada e ganhou pintura em graffiti nas suas laterais, produzida pelos artistas urbanos suzanenses Niko Takaki e Ítalo Raphael e executadas com auxílio de Caio Yamazaki e Neli Souza, passando a se chamar "Pirâmide Ari Serafim Barbosa", o "Ari do Posto".