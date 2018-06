Moradores da Casa Branca enfeitam rua para torcer pelo Brasil

A Copa do Mundo de 2018 da Rússia começou e o primeiro jogo do Brasil acontece neste domingo contra a Suiça. Animados e esperançosos com a possível conquista inédita do hexa-campeonato, mais de 30 moradores da Rua Alexandre José Silva, localizada na Casa Branca, pintaram 150 metros da via e a decoraram com mais de 3 mil fitas verdes e amarelas, além das tradicionais bandeirinhas. Essa é a quinta vez que eles se reúnem para vangloriar o espírito da maior competição futebolística do mundo.

A ideia surgiu da micro-empreendedora Regina Rezende, que mora no local há 27 anos e sempre abre garagem de casa, também totalmente decorada em verde amarelo, para que a vizinhança assista às partidas da seleção brasileira num telão. "Fica uma festa, todos vem celebrar juntos as vitórias do nosso Brasil e ainda mais tendo um cenário tão especial ao lado, que é a rua toda enfeitada", enfatizou.

Neste ano, os moradores, incluindo principalmente as crianças, decidiram pintar a rua inteira de bandeiras de países que estão participando da Copa do Mundo. Entre elas estão a do Brasil, da Argentina, da Alemanha, do Japão e da Rússia, que nesta edição sedia a competição. Além dos brasões, fizeram também a taça, a bola e mascote desta edição.

"Pintaram a Argentina por ser rival, a Alemanha por causa do 7 a 1, o Japão devido a cultura da cidade estar relacionada e da Rússia por ser sede esse ano da competição", explicou Regina.Para elaborar todo esse cenário, foram gastos aproximadamente R$ 300, arrecadados dos próprios moradores.

Ao todo, 11 sacos de tinta em pó, 10 de xadrez e 16 bisnagas foram usadas, além das fitas e bandeirinhas que fazem o céu de verde e amarelo. "É um gasto, mas que vale a pena. Os adultos mesmo chamam suas crianças para enfeitar as ruas e lembram de quando também faziam isso com seus pais antigamente", contou a organizadora.