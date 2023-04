Moradores da Chácara Ceres reclamam de buracos nas ruas

Moradores da Chácara Ceres reclamaram de buracos nas ruas do bairro. Segundo eles, essas aberturas dificultam a movimentação de veículos e já causaram diversos acidentes, com carretas e carros ficando atolados.

O DS foi até o bairro para conversar com moradores para saber a situação das ruas. Morador da Chácara Ceres há dez anos, Daniel Roberto da Silva diz que se sente abandonado no bairro. Ele afirma que os moradores já entraram em contato com a Prefeitura diversas vezes. “A gente tem que ficar implorando. Quando eles vêm, demoram demais, alguns meses”, relata.

Outros moradores, que preferiram não se identificar, disseram que “está difícil, as ruas muito ruins. Estamos abandonados”. Segundo Daniel, no período de seca é possível andar de carro. “Todo mundo sobe e desce. Tem dificuldades, mas dá pra passar. Quando chove, esquece”.

Em resposta, a Prefeitura disse que a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos programou os trabalhos de nivelamento e cascalhamento no bairro para o início de maio. A Administração Municipal continuou: “no fim do ano passado, houve um serviço de instalação de bloquetes intertravados, mais especificamente em três ruas. Novos trabalhos de pavimentação dependem de previsão orçamentária”. A secretaria ressalta que o alto índice acumulado de chuva causou desorganização nas vias do bairro. Já que a

Chácara Ceres está em uma área rural, as vias do bairro são, predominantemente, de terra. Segundo a pasta, desde 2022, Suzano chegou a 2 mil milímetros acumulados, sendo que 1,4 mil foram apenas neste ano.