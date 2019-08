Moradores da Fazenda Viaduto pedem mais segurança, iluminação e reparo de buracos

Moradores da Estrada Fazenda Viaduto reclamam da falta de segurança, buracos e iluminação precária. Segundo alegações, por causa da quantidade de chácaras na via, os locais são alvos de furtos e roubos. Portanto, moradores pedem por reforço na segurança da estrada.

De acordo com o caseiro de uma chácara localizada na Estrada, Vicente Rodrigues, usuários de entorpecentes invadem casas naquela região. Ele reitera que a via precisa de manutenção na iluminação. "A iluminação é precária e torna o local mais perigoso, já que é um alvo fácil de usuários de entorpecentes. A segurança deveria ser reforçada, para evitar que as casas sejam invadidas por bandidos".

O agricultor Luciano Ferreira compartilha das mesmas opiniões de Rodrigues e conta que foi assaltado duas vezes na Estrada. "Aqui é perigoso e a falta de iluminação durante a noite facilita as ações de roubos e furtos. Eu já fui assaltado duas vezes. A segurança deveria ser reforçada por aqui. Além da manutenção da iluminação, algumas partes da via poderiam receber melhorias também. A parte asfaltada da via é boa, só que a que não tem asfaltamento, você consegue encontrar alguns buracos", diz.

O agricultor Alexandre Barbosa reitera que a segurança deveria ser reforçada na via e evita sair durante a noite, já que a iluminação é precária. "Aqui durante a noite é perigoso mesmo".

PREFEITURA

A administração municipal informou, por meio de nota, que os trabalhos de manutenção asfáltica na Estrada, realizados pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, tiveram início no último sábado (24). Segundo a nota, foram utilizadas oito toneladas de massa asfáltica que contemplaram cerca de 100 m². Os trabalhos vão seguir por toda extensão até que a conclusão seja feita.

Quanto à iluminação, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos vai encaminhar a situação à diretoria de Iluminação para que as devidas providências sejam tomadas. "Sobre a segurança, a Secretaria de Segurança Cidadã informa que a Guarda Civil Municipal tem feito rondas e operações de bloqueio naquela região. As ações vão continuar, incluindo a Estrada Fazenda Viaduto", completou a nota.

PM

A Polícia Militar (PM), informou em nota, a respeito da segurança na Estrada, que "no caso específico do bairro onde abrange as chácaras na Estrada da Fazenda Viaduto nos últimos 30 dias não houve registros de crimes, conforme consulta em nosso banco de dados.

O que pode ser fruto de sub-notificações, que é quando o cidadão é vítima e não comunica fato aos órgãos competentes, seja Delegacia Eletrônica, Delegacia de Polícia ou acionar o serviço de emergência 190. A Polícia Militar tem realizado bloqueios e fiscalizações de trânsito em horários e dias alternados”.