Moradores da Rua Manoel Cabreira sofrem com problema

A Rua Manoel Cabreira, que fica próxima a Rua Antônio Felix Pinto, na Vila Barros, também precisa de asfalto e gera preocupações nos poucos residentes da via.



O aposentado Joseli Alves Costa, de 71 anos, explica que na rua moram pessoas enfermas e que necessitam passar por consultas médicas periodicamente.



"A situação está péssima, não tem como os carros subirem a Rua e quando chove tudo piora", conta. Costa relembra que o problema já persiste há mais de um ano e que foi solicitada a Prefeitura, melhorias no local, justamente por conta das pessoas que necessitam dos carros da Administração para se deslocarem até o hospital.



"Isso tem que ser arrumado o quanto antes porque os carros não conseguem subir e as pessoas precisam descer um barranco, doentes e com dores. Não pedimos nem asfalto só queremos que tampem os buracos e nivelem a Rua", conta.



O início da via (a subida) é trecho mais prejudicado. Buracos, sujeira e lama podem ser vistos. Além desse problema, Costa reclama de mais um, a falta de esgoto.



"Só queremos que tudo esteja nos conformes, merecemos o mínimo e não temos nem isso aqui", diz.

PROVIDÊNCIAS



Em resposta, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos garantiu que um mutirão de limpeza será programado na região da Vila Barros para as próximas semanas. Em relação ao asfalto, a pasta informou que busca recursos para realizar uma nova fase da operação tapa buraco. Somente no ano que vem as vias poderão ser contempladas.