Moradores da Vila Amorim reclamam de bueiro entupido na Rua Padre Eustáquio

Um bueiro entupido há dez meses vem causando desconforto para moradores da Rua Padre Eustáquio, no bairro Vila Amorim, em Suzano. Além do mau cheiro, o problema da água suja também incomodam os vizinhos, já que o entupimento do esgoto fica próximo às residências.

Para a aposentada Tereza Petreca, de 70 anos, a preocupação é de que o problema mantenha e cause ainda mais transtornos. "Ano passado tivemos o mesmo problema na rede de esgoto, e passamos o final do ano tendo que aguentar o mau cheiro e o excesso de água suja. A Sabesp veio para limpar, mas em seguida, o entupimento voltou novamente", explica a aposentada.

Ainda de acordo com os moradores, o bueiro que fica na altura do nº 257 é o responsável pelo esgoto acumulado em frente às residências, sem contar que, outra boca de lobo atrás de um comércio, também sofre com o mesmo problema de entupimento. "Quando chove o problema é ainda maior, faz mais de dez meses que estamos nessa situação e nada é resolvido", comenta o vendedor Raul Nascimento.

Moradora há mais de 50 anos no bairro, a aposentada de 84 anos, Maria Aparecida Lima, conta a reportagem que para resolver o problema de água acumulada em frente as residências, os vizinhos precisam "varrer" a sujeira ou até mesmo, lavar as calçadas para amenizar o odor forte do esgoto, entretanto, a água suja segue para a casa ao lado. "Não temos outro jeito, precisamos varrer essa água suja até o final da rua", conta.

Cansada de reclamar do problema do bueiro entupido, a moradora Cristina Gomes da Silva, de 50 anos, é a que mais sofre com a água suja, pois o acúmulo da sujeira fica em frente sua calçada.

"Quando as eleições estão próximas, tudo é resolvido, mas depois que acaba, os políticos ficam surdos aos problemas da população. Eles cobram um absurdo de impostos e temos que reclamar de um bueiro entupido, que é um problema antigo e que já deveria ser solucionado há tempos", desabafa.

Em nota, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana, informou que uma equipe irá até o local para avaliar a situação e providenciar o reparo do mau cheiro do bueiro.