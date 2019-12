Moradores da Vila Figueira pedem por poda de árvore

Moradores da Rua Tomisaburo Urano, no bairro Vila Figueira, em Suzano, pedem pelo serviço de poda de uma árvore situada próxima a altura do número 194. Segundo alegações, a árvore atrapalha a iluminação no local.

A aposentada Olivia Ferreira diz que já caiu na calçada por causa do tronco da árvore. Segundo ela, quando chove, a situação piora. "Eu mesma já cai, ainda bem que não foi nada grave. Mas outras pessoas podem se machucar. Essa árvore precisa de um serviço de poda, está tampando a lâmpada aqui da rua e, por isso, não há iluminação. Acaba deixando a rua mais perigosa".

Olivia realizou uma manifestação na Ouvidoria da Prefeitura de Suzano em junho deste ano, pedindo para que o serviço de poda fosse feito. "Eu saio muito, então passo diariamente pela calçada em que está a árvore. Ela causa muita sujeira também. Fiz um pedido na Ouvidoria em junho e até agora nada foi feito".

A professora Maria Deni dos Santos compartilha das mesmas opiniões de Olivia e reitera que na rua citada há moradores com mobilidade reduzida. "Tem um cadeirante que mora nessa rua. A árvore está sujando e danificando a calçada. É perigoso e complicado para quem tem mobilidade reduzida. A poda precisa ser feita, pois a árvore está interferindo na iluminação da via".

Resposta

A administração municipal suzanense informou, em nota, que segundo a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, a árvore citada pela reportagem está escalada para os serviços de poda. A intervenção está agendada para a próxima semana.