Moradores da Vila Urupês comemoram chegada de feira

Moradores da Vila Urupês, em Suzano, comemoram a autorização da Prefeitura para realizar a feira noturna, nesta sexta-feira (6), no bairro. Segundo eles, a atividade vai poder reunir, ainda mais, as famílias.

O corretor de imóveis, Lidomar Silva, que é presidente do grupo de síndicos disse que a feira é de grande valia para o bairro. E que era um desejo antigo dos moradores. "Desde 2012 temos realizado reuniões. Conseguimos junto à atual administração o aval para a realização dessa feira", comentou.

Para Karl Heinz Klein Junior, a intenção da feira é aproximar as famílias do bairro. "Nós estamos buscando promover a interação entre as pessoas, algo além dos condomínios. Queremos energizar a população, mudar os costumes deles, fazer com que conheçam gente nova", disse o vistoriador Karl.

Outro síndico do grupo, o aposentado Benedito Tiaga, foi além dos elogios, e disse que a autorização por parte da Prefeitura é um reconhecimento dos trabalhos do grupo de síndicos.

"O grupo foi montado para reivindicar por diretos do bairro. Lutamos para asfaltar ruas do bairro e melhorar a iluminação das ruas. Quando conversamos com os moradores sobre realizar uma feira aqui, eles aprovaram. Foi muito bonito de ver que as famílias gostaram, e mais ainda foi ver que a Prefeitura confiou em nós e no nosso trabalho", disse Benedito.

Feira

A feira acontecerá toda sexta-feira, a partir das 16 horas, na Rua Martha, no bairro Vila Urupês. Segundo o aposentado Benedito, a autorização veio após "muita luta dos síndicos e da população".