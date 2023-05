Moradores de condomínio flagram aranhas e cobras

Moradores do condomínio Residencial Felicita, localizado na Avenida Jaguari, no bairro Cidade Boa Vista, reclamaram de animais peçonhentos em suas casas nos últimos meses. Aranhas e cobras foram vistas por diversos condôminos.

De acordo com Janaína Costa, moradora no local, já houve um caso de picada de aranha em uma mulher, que teve de ser levada às pressas ao hospital.

Outro caso foi relatado por ela. “Um rapaz achou uma aranha do lado da cama do filho dele. Ele foi acordar o menino e viu a aranha do lado da cama dele. Se ele não tivesse visto, a aranha poderia ter picado o menino”.

Ela explica que uma cobra já foi encontrada em uma casa e expõe seu medo. “Como a maioria tem criança, a gente fica com medo. Um adulto, às vezes, está mais atento, mas a criança não”.

O terreno ao lado do condomínio, segundo ela, é abandonado e mal cuidado. Janaína explica que já foram feitas diversas reclamações com o proprietário do local, mas nada foi feito. “Foi montado um circo ali na frente. Até pensamos que agora ele fosse limpar direito, mas não. Ele só limpou na parte que o circo está, enquanto o resto fica abandonado”.

Em resposta, a Prefeitura afirmou que o proprietário do terreno já foi notificado para que a limpeza seja feita nos próximos dias. “Em caso de não cumprimento, uma multa pode ser emitida”, explica.

A prefeitura contou, ainda, que o Setor de Controle de Zoonoses realizou uma vistoria no local na última sexta-feira (19). Porém, não foi encontrado nenhum animal peçonhento durante a análise.

O Setor de Controle de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde, retornou ao local na tarde de segunda-feira (22/05), mas não houve a captura ou ‘avistamento’ de animais peçonhentos.