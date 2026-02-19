Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 19/02/2026
Guararema

Moradores de Guararema podem trocar materiais recicláveis por cestas básicas

Programa "Seus recicláveis valem uma cesta básica", lançado pelo Fundo Social de Solidariedade, terá primeira ação nesta sexta-feira (20) no CSE Fukushima

19 fevereiro 2026 - 08h31Por da Reportagem Local
Moradores de Guararema podem trocar materiais recicláveis por cestas básicasMoradores de Guararema podem trocar materiais recicláveis por cestas básicas - (Foto: Warley Kenji - Comunicação/PMG)

A primeira ação do programa “Seus recicláveis valem uma cesta básica” será realizada nesta sexta-feira (20), no Centro Socioeducativo Fukushima “Fukashi Fukushima”, em Guararema. A iniciativa é de responsabilidade da Prefeitura via Fundo Social de Solidariedade em parceria com as secretarias municipais de Desenvolvimento Social e da Longevidade e de Obras, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. O projeto permite a troca de 30 quilos de materiais recicláveis por uma cesta básica por família.

A ação une sustentabilidade e solidariedade e é destinada exclusivamente a moradores de Guararema, mediante apresentação de comprovante de endereço e documento oficial com foto. As famílias podem levar plástico, vidro, papelão, alumínio e até pneus, desde que os itens estejam limpos e em condições adequadas para reciclagem.

O objetivo, além de incentivar a destinação correta de resíduos, é estimular a redução de impactos ambientais e fortalecer políticas públicas de sustentabilidade e desenvolvimento social.

Após a primeira ação, que será realizada das 9 às 16 horas no CSE Fukushima, na Estrada do Lago, 2450, uma segunda oportunidade já está marcada para o dia 27 de fevereiro, também sexta-feira e no mesmo horário, no CSE Ipiranga “Manuel Florindo Pereira”, na rua Fernanda Franco Pereira Amaro, s/n.

