Moradores de Suzano se animam com investimento para limpeza de trens

Os usuários dos trens da CPTM que moram em Suzano ficaram animados com a notícia do novo contrato de R$ 60,5 milhões para serviços de limpeza de trens e estações. O lixo nas plataformas e a limpeza dos banheiros são reclamações de quem faz uso do transporte coletivo. Além das demandas de limpeza diária, os cuidados no período de pandemia se tornaram ainda mais importantes.

Em matéria publicada pelo DS na edição de ontem (8), foi mostrado que a Companhia de Trens Metropolitanos (CPTM) renovou o acordo com a empresa de limpeza que cuida das estações das linhas 11 - coral e 12 - Safira, ambas que atendem o Alto Tietê.

Para o comerciante Marcio Turelli, 61, a pandemia serviu para olharmos com maior cuidado para a limpeza do transporte público. “Acredito que chegou o momento de olharmos com maior atenção para a limpeza dos espaços. A higienização das barras de apoio é muito importante”, comenta o usuário.

É válido lembrar que o contrato inclui o modelo Limpeza Entre Viagens (LEV). Além da higienização que ocorrerá entre as estações, permanecerão os serviços da limpeza dos pisos e apoio das mãos, que já ocorrem nas estações terminais. O cuidado individual dos usuários com o descarte de lixo também é muito importante.

“A população muitas vezes não contribui. A distância entre as lixeiras é muito grande, acho que se tivesse um maior número delas espalhadas pelas estações seria muito melhor. Evitaria que usuários jogassem lixo nas plataformas”, sugere a professora Roseli Manja.

Já para a costureira Jackeline Cristina, 24, os serviços deveriam ser focados na limpeza dos banheiros. Especialmente os femininos. “Não percebo tanta sujeira nas estações, entretanto, os banheiros femininos ainda deixam a desejar. Muitas vezes falta papel higiênico e sabonete líquido para lavar as mãos”.

O novo contrato tem início no dia 23 de outubro e terá a duração de 30 meses.