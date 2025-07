Moradores do Alto Tietê pagam quase R$ 1 bilhão de impostos em 2025, calcula plataforma

Os moradores do Alto Tietê pagaram R$ 962,23 milhões de impostos desde janeiro de 2025 até o dia 26 deste mês. O DS recolheu, através das informações disponíveis no portal do Impostômetro, os valores referentes a cada cidade da região. A ferramenta soma todos os valores pagos ao governo federal, aos estados e aos municípios, incluindo multas, juros e correções.

Mogi das Cruzes é a cidade com o maior valor arrecadado em impostos, somando R$ 321,1 milhões. Na sequência aparecem: Poá, com R$ 197,8 milhões; Suzano, com R$ 167,7 milhões; Itaquaquecetuba, com R$ 121,03 milhões; Arujá, com R$ 68,2 milhões; Ferraz de Vasconcelos, com R$ 35,8 milhões; Guararema, com R$ 21,1 milhões; Santa Isabel, com R$ 20,4 milhões; Biritiba-Mirim, com R$ 5,9 milhões; e, por fim, Salesópolis, com R$ 3,2 milhões.

No caso do governo federal, a plataforma utiliza, como base de dados, informações da Receita Federal, do Tesouro Nacional, da Caixa Econômica, do TCU (Tribunal de Contas da União) e do IBGE. Já as arrecadações dos estados e do Distrito Federal são apuradas a partir dos dados das Secretarias de Fazenda estaduais, do CONFAZ (que reúne as secretarias), dos Tribunais de Contas e também do Tesouro Nacional.

Em relação aos dados de cada município, os números vêm das prefeituras. As administrações divulgam seus dados conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, além do Tesouro Nacional e dos Tribunais de Contas dos Estados.

Quando os dados mais recentes ainda não foram divulgados, o Impostômetro faz uma estimativa com base na arrecadação do mesmo período do ano anterior. Para isso, ele ajusta o valor pelo crescimento médio dos últimos três anos.