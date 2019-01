Moradores do Ipelândia realizam protesto em frente à EDP de Suzano

Moradores do bairro Ipelândia realizaram uma manifestação em frente à EDP de Suzano, contra a falta de energia que atingiu o bairro. Segundo os manifestantes, a queda de energia se manteve por mais de 21 horas, prejudicando os habitantes da região.

O protesto ocorreu na agencia da EDP de Suzano, localizada na Rua Presidente Getúlio Vargas, no Jardim Santa Helena. O grupo de moradores reivindicava a solução do problema da falta de luz, que segundo eles, já esta causando prejuízos para os comerciantes locais e moradores.

De acordo com um dos organizadores da manifestação, o comerciante Emilio Albuquerque, o maior problema é que algumas idosas necessitam do uso de um concentrador de oxigênio, que só funciona com energia elétrica.

"As duas senhoras necessitam de uso diário do concentrador por mais de 18 horas. A falta de energia prolongada representa uma ameaça a vida das duas idosas que já estão debilitadas. Uma delas possui 86 anos e a outra 89, uma situação como esta é um verdadeiro descaso em relação aos consumidores ", afirma Emilio Albuquerque.

Caso a situação se repita, o grupo pretende fazer mais manifestações durante a semana.

A EDP esclarece que o fornecimento de energia para o local já foi normalizado. Devido às fortes chuvas, com ventos e descargas atmosféricas que atingiram a região, houve registro de aumento no volume de ocorrências, principalmente ocasionadas por quedas de árvores. O tempo de reparo para cada cliente variou de acordo com a complexidade dos danos causados à rede elétrica.