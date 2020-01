Moradores do Jardim São José reclamam da falta de água

Moradores do bairro Jardim São José em Suzano encontraram dificuldades no abastecimento de água. Eles ficaram sem esse fornecimento durante quatro dias. Do meio-dia do dia 09 até a tarde do dia 12/01. As informações são dos próprios moradores da região. Karen Cecília Diomedes Santana, 28, é moradora do bairro e disse à reportagem que a água só voltou no domingo, pois a população não parava de reclamar, e ameaçou tomar medidas legais contra a fornecedora de água.

A funcionária pública disse também que ao entrar em contato com eles, a companhia informava que o serviço estava normal. Ainda segundo ela, a equipe de reparos foi chegar ao bairro apenas às 10h no domingo (12), e o fornecimento só foi regularizado na tarde do mesmo dia.

Mesmo com o fornecimento regularizado, os transtornos pela falta de água já estão sendo contabilizados pelos moradores. Karen relata as dificuldades e os prejuízos . "Compramos água para beber e fazer comida, e tomamos banho na casa de parentes. Aqui em casa tem idosos e crianças pequenas, então foi bem difícil. Nas outras casas, as pessoas falaram que ficaram sem tomar banho pois não tinham onde tomar. E estava muito calor, principalmente no sábado. Gastamos bastante com água". Santana ainda diz que no retorno da água, a pressão foi tão grande que acabou estourando a bóia da caixa d'água, e ela precisou comprar outra. "Tivemos esse prejuízo da bóia que saiu do nosso bolso".

Em nota a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que o abastecimento de água no bairro foi normalizado, e que a falta de água foi devido a um vazamento na rede de distribuição. O conserto foi finalizado no dia 12/01.