Moradores do Jardim São Marcos, em Palmeiras, pede melhorias nas vias do bairro

Os moradores das ruas Antônio Diogo Junior e Cecílio da Cunha, do Jardim São Marcos, do Distrito de Palmeiras, pedem por providências em relação à situação da via. Os principais pedidos são em relação ao mato alto, asfaltamento e solução para uma espécie de esgoto à céu aberto em um trecho da via.

O motorista José Marcos Teodoro conta que o mau cheiro que vem do esgoto incomoda quem mora perto do local. "Como é um buraco aberto, conseguimos sentir o cheiro. Isso atrai bichos, como ratos. Já vi muitos passando por aqui". Sobre a situação da rua, José acrescenta: "quando chove a nossa situação piora, os veículos não conseguem transitar".

O operador de empilhadeira, Afonso Vicente, comenta que a situação da rua acarreta em problemas aos moradores. "Estamos abandonados. Pagamos impostos e não vemos melhorias. A rua estraga os carros de quem passa por aqui. Quando chove, nem conseguimos subir a rua. Já chegamos a ficar ilhados. Em relação ao esgoto, o mau cheiro é forte e isso pode trazer doenças. O carro do meu irmão já ficou preso, pois a tubulação está aberta".

A auxiliar de cozinha, Joseli Aparecida Teodoro, informa que a situação de quem mora no local está complicada e prejudica o dia-a-dia dos munícipes. "A gente sofre bastante com essa situação. A rua não está em boas condições e o esgoto está aberto. É perigoso. Carros já ficaram presos ali".

"Nós, moradores, tentamos dar um jeito", diz o mecânico Carlos Anésio.

Em nota, a administração municipal informou que a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos está ciente da situação e vai enviar uma equipe ao local para avaliação e análise sobre quais intervenções a via necessita. A pasta diz que um novo maquinário dedicado à recuperação de vias está em etapa final de preparação e deve entrar em operação no final da próxima semana. A rua citada pela reportagem do DS está inclusa na lista para receber os serviços.