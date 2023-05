Moradores do Recreio Rio Bonito passam a contar com água e esgoto

Para garantir o avanço, foi construída uma rede de água de 1,7 mil metros e outra de esgoto de 1,5 mil metros de extensão, que passam a atender os imóveis do perímetro que envolve as ruas Um, Três, Rio Bonito, Campestre e Érica. Os moradores pdoerão entrar em contato com a Sabesp para fazer o pedido de ativação das ligações, cuja instalação já está totalmente concluída.

A primeira residência contemplada com água foi a de Aparecida Viana dos Santos, de 51 anos. Liderança no bairro, Cida, como é conhecida, é mãe viúva de dois filhos e, com a realização do sonho, afirma que o seu sentimento é de vitória. “Eu moro no bairro há 15 anos, sendo dez nessa casa. Batalhamos bastante para conseguir esse direito e, depois de tanto tempo, ver a água saindo da torneira é especial. Só tenho a agradecer o prefeito por esse momento tão importante para a gente”, disse ela, emocionada.

Um dos responsáveis pelos trabalhos é o gerente de Departamento da Sabesp, Leonardo Camargo Freire de Almeida, que agradeceu a parceria com a administração municipal. “Se estamos conseguindo trazer água para toda essa gente é graças ao comprometimento e à parceria do prefeito Rodrigo Ashiuchi, que participou do planejamento e esteve conosco em mais de uma ocasião para tratar deste tema. Sem dúvida, ativar as linhas locais e findar as caixas d’água comunitárias é uma ocasião especial”, constatou.

A engenheira da Zigurate Construções, Daiane Santiago, comentou que esta é uma realização imensurável para a população da área. “Estivemos a cargo da obra desde o início, então temos a ciência do quão esperada era essa novidade. Parabenizamos a todos e agradecemos toda a parceria”, completou.

O chefe do Executivo pontua que este é um trabalho que vai além da infraestrutura, pois compreende o orgulho e a dignidade dos munícipes. “Antes, as pessoas precisavam pegar água das caixas comunitárias para lavar e cozinhar, por exemplo. A partir de hoje, os moradores da região terão a oportunidade de contar com um essencial serviço de saneamento básico que, em breve, também será complementado com outras melhorias, como uma pavimentação adequada e um novo sistema de iluminação pública. São avanços inéditos que vamos trabalhar para trazer ao bairro”, disse Ashiuchi.

“Aproveito a oportunidade e parabenizo a dona Aparecida e todos os moradores pela conquista, além de agradecer a parceria dos vereadores Antonio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado, e Rogério Castilho, além de ressaltar o empenho da Sabesp e da Zigurate Construção neste importante trabalho”, concluiu.

Na ocasião, a Sabesp também esteve representada pela gerente Jocelma Gonçalves e pelo engenheiro Éder Nunes. Por sua vez, a Zigurate Construções esteve presente com o coordenador de Qualidade e Segurança, Gilmar Sousa, a auxiliar de Segurança, Beatriz Nogueira, a assistente de Qualidade, Sueli Ferreira, e o auxiliar de Engenharia, Richard Lima.

Mais de 600 moradores do Recreio Rio Bonito, bairro do distrito de Palmeiras, passaram a contar com serviço de água encanada e coleta de esgoto em suas residências. Isso porque, na manhã desta sexta-feira (05/05), o prefeito Rodrigo Ashiuchi esteve no local com equipes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e da Zigurate Construção para oficializar o avanço e ativar a primeira das 140 ligações.