Moradores do Rincão das Lendas reclamam de muro em via férrea

A construção de um muro às margens de uma linha férrea tem dificultado a circulação de moradores de pelo menos duas ruas do bairro Rincão das Lendas, em Palmeiras. As pessoas não conseguem atravessar da Rua Santa Gema para a Avenida Vicente Pedroso de Moraes.

O problema acontece há cerca de uma semana. O muro foi construído pela MRS Logística, concessionária que administra a via férrea. Quem precisa se deslocar a pé do Parque Cerejeiras para o Rincão das Lendas agora precisa usar uma nova passagem de nível, que fica há cerca de 150 metros de distância da que vinha sendo usada e que dá acesso para a Rua Marinaldo Fernandes. Segundo moradores, a passagem antiga era usada há, pelo menos, 28 anos.

A MRS construiu o muro, que foi derrubado por populares duas vezes. Consultada, a empresa de trens de carga informou que a passagem de nível antiga é irregular e que o ponto levava à travessia em nível no Pátio Ferroviário da empresa.

A concessionária alega ainda "questões de segurança" na nota, diz que atua para não permitir o acesso irregular ao seu pátio e está atendendo a uma demanda de seu órgão regulador, que também determinou que fosse feita a vedação completa do local, fechando a passagem irregular.

Prejudicados

O ajudante geral Bruno Ferreira Romão, 23, reclama da volta que os moradores de uma comunidade próxima à Avenida Vicente Pedroso de Moraes terão que dar com a construção do muro. Ele destaca que as pessoas precisam acessar o ponto de ônibus e uma creche próxima ao local.

"Fecharam duas vezes e o povo está derrubando. Eles querem que a gente dê uma volta enorme para acessar um ponto de ônibus que fica aqui próximo", diz Romão.

Um morador, que não quis se identificar, disse que os funcionários que construíram o muro não apresentaram um motivo. "Faz uma semana que construíram o muro e a população derrubou. Depois reconstruíram, e derrubaram novamente. A construção prejudica todo mundo. Muita gente tem que circular pelo outro lado à noite, e é muito perigoso", informou.

Sem problemas

A dona de casa Ivone Aparecida Magalhães, 60, diz que o muro não a incomoda.

Ela mora próxima a passagem de nível que será usada. "Não me atrapalha, porque eu passo por aqui sempre. Deve atrapalhar quem mora do outro lado", diz.