Moradores fazem protestos na Índio-Tibiriçá por conta de alagamento

Os moradores dos bairros próximos a Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), no distrito de Palmeiras, estão protestando na via por causa dos alagamentos que ocorrem com freqüência no local. A chuva que caiu na tarde dessa quinta-feira (14) deixou os moradores “ilhados”.

Revoltados, eles fecharam a Rodovia para impedir a passagem dos motoristas. A ação serve como protesto para que as autoridades públicas tomem providências e sanem o problema. Segundo relatos, a Defesa Civil já foi acionada e está no local.

O bloqueio começou por volta das 18 horas na altura do Km 66. Alguns moradores atearam fogo em colchões.