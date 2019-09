Moradores pedem radares e lombadas na Avenida Brasil

Moradores e comerciantes da Avenida Brasil, uma das principais vias de ligação entre as cidades de Suzano e Poá, pedem a instalação de radares e lombadas no local. O pedido se intensificou após o acidente que vitimou Vinicius Silva Martins, de 20 anos, ocorrido na noite da última quarta-feira, 18.

Segundo as pessoas que transitam pela via, ver carros em alta velocidade é algo comum. Muitas vezes, elas precisam transitar pelo meio da rua, o que aumenta ainda mais o risco de acidentes.

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano afirma que a via conta com ampla sinalização de limites de velocidade e redutores de velocidade. A administração municipal considera o caso como "isolado".

Além disso, a Prefeitura afirma que a pasta responsável pelo trânsito do município monitora a sinalização viária para intervenções que aumentem a segurança, além de realizar ações educativas com crianças, jovens, motoristas e pedestres.

Rodrigo Oliveira de Siqueira, 33, é pesador químico e diz que tem medo de circular pelo local. Andando de bicicleta pelo meio da rua, ele diz que conhecia a vítima do acidente. Siqueira pede para que uma ciclovia seja instalada. "Nem na calçada tem espaço, por conta dos degraus ou carros. Uma pista dessa largura não tem ciclovia. Os carros correm muito, e é fácil ver isso acontecer aqui", conta.

Jeimes William de Paula Souza, 26, teve prejuízo com o acidente. Ele é dono da loja onde o carro do advogado, que foi preso, bateu. O prejuízo de Jeimes no acidente foi grande. "Cerca de R$ 15 mil. Troquei o portão há trinta dias e agora tenho que trocar de novo. Aqui não tem lombada ou radar para inibir as pessoas. Também precisamos de uma mureta de concreto, para dar mais segurança para todos", pede.

O morador Alessandro Moreira, 39, se sente inseguro no local. Ele pede para que ações para redução de velocidade sejam feitas na via. "Lombadas e radares são essenciais aqui, pelo menos amenizariam a situação. Os carros passam muito rápidos", diz o autônomo.