Moradores receberão orientações sobre como viver em condomínio

Os moradores dos conjuntos habitacionais Solar das Oliveiras e Solar das Hortênsias, localizados no Jardim Fernandes, em Suzano, participarão em breve do processo de pós-ocupação. A iniciativa, prevista pelo programa “Minha Casa Minha Vida”, tem previsão de início ainda em 2018.

O objetivo é, na prática, orientar os beneficiários a como instituírem e morarem em condomínio.

A empresa, definida por licitação de prestação de serviços no final de setembro, atuará junto às 200 famílias do Solar das Oliveiras e 240 do Solar das Hortênsias, que começaram a se mudar para esses empreendimentos em junho. O trabalho será realizado por uma equipe especializada em apoio administrativo, que contará com a fiscalização da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano, além de outras pastas, como as de Meio Ambiente, Educação, Saúde e Assistência e Desenvolvimento Social.

O “Plano de Desenvolvimento Socioterritorial (PDST)” tem como principal objetivo promover ações para despertar, sensibilizar, organizar os moradores e garantir o protagonismo das famílias e da comunidade. Tais ações estão previstas no programa “Minha Casa, Minha Vida”, do governo federal, em parceria com a Caixa Econômica Federal e os governos municipais, e são a última etapa do trabalho social com os beneficiários.

A iniciativa, segundo as determinações do PDST, gira em torno de quatro eixos: Mobilização e Fortalecimento Social; Acompanhamento e Gestão Social; Educação Ambiental e Patrimonial; e Desenvolvimento Socioeconômico.

Desta maneira, o trabalho auxilia na organização da comunidade, na identificação das demandas e necessidades, no compartilhamento de conhecimentos e noções de preservação ambiental e do patrimônio e na articulação da comunidade para se manter e prosperar no local, formando vínculos e se estabelecendo a médio e longo prazo.

“Esta etapa conclui todo o esforço realizado previamente, envolvendo o financiamento, a construção, o sorteio e a instalação das famílias. Proporciona a concretização do sonho da casa própria. E este plano de acompanhamento está sendo realizado também em outros conjuntos que foram sorteados em nossa cidade”, afirmou o secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano, Elvis Vieira.

A expectativa é de que trabalho de pós-ocupação no Solar das Oliveiras e no Solar das Hortênsias seja iniciado em até 30 dias.