Moradores reclamam de falta de pavimentação e alagamentos

Moradores da Travessa Crispim, no Recanto Feliz, reclamam da falta de pavimentação e limpeza de bocas de lobo do local. Além disso, existe um matagal no fim da rua. O DS esteve o local e percebeu uma quantidade grande de lama e poças de água na rua e em frente às casas.

A moradora Marta Quilles, de 46 anos, teve a casa alagada na última terça-feira. Ela conta que a situação de falta de pavimentação no bairro é desesperadora. "Toda vez que chove, a rua fica alagada. Às vezes, entra na casa das pessoas, às vezes não. Nunca sabemos quando temos que nos proteger. A vala que existe não ajuda a escorrer a água, pelo contrário, só piora a situação", relata. Ela explicou que já contatou a Prefeitura e os vereadores. "Quando vieram fazer a pavimentação do bairro, eles só asfaltaram a Rua Julia, o resto foi deixado de lado", conta. O problema da rua permanece há 10 anos.

Outros moradores da rua também expressaram suas indignações sobre o alagamento. A dona de casa Adriana de Souza, de 40 anos conta que a limpeza do rio também é necessária para não ocorrer alagamentos. "Quando chove, o rio, que fica atrás da minha casa, sobe de nível, principalmente por causa do lixo que vem desde o começo dele. Tenho que colocar blocos para impedir a entrada da água. A Prefeitura nunca toma providências", revela.

A balconista Bruna Santos, de 26 anos, mora não bairro há 3 meses e diz que, além dos problemas rotineiros, o mau cheiro que vem da vala em dias quentes chega a causar desconforto. "A situação aqui é horrível. Saímos pra trabalhar, pra levar as crianças para a escola e nos sujamos todo. A gente fica ilhada dentro de casa, sem pode sair por causa da quantidade de água e da quantidade de lama, que é formada".

A vendedora Mayara dos Santos Lopez, de 26 anos, disse que houve liberação de verba para a pavimentação. "A informação que tivemos é que quando foi liberada a verba para asfaltar a Rua Julia, foi liberada a verba para asfaltar aqui também. Quando questionamos a Prefeitura, eles dizem que isso não é verídico", informa Mayara.

O secretário Ari Serafim Barbosa, o Ari do Posto, disse que serão realizados no bairro, dentro de 20 dias, o desassoreamento e limpeza da vala de escoamento de água da chuva. Além disso, informou que não há previsão para o serviço de pavimentação na Travessa Crispim. "Dentro de 15 ou 20 dias um maquinário será levado até o local para a realização do nivelamento e compactação de via pública. Na mesma oportunidade, será providenciado o corte do matagal", informou.

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos ainda comunicou, por meio de nota, que uma equipe estave ontem no local realizando a limpeza de tubulação e das bocas de lobo no bairro Recanto Feliz e que os procedimentos estarão em prosseguimento.