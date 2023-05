Moradores reclamam de situação em passagem de nível na linha de trem de carga

Moradores do Parque Palmeiras reclamam da atual situação da passagem de nível da linha ferroviária que corta o bairro. O trecho é localizado na Rua Sebastião Moreira, conhecida no distrito como Rua da Feira.

De acordo com os moradores, o mato está muito alto, além de não existir iluminação no local durante a noite. Outra reclamação feita é sobre os corrimãos que foram colocados e, atualmente, “são puro ferrugem”.

Ronaldo Aparecido de Souza, líder comunitário, diz que não existe nenhuma manutenção desde o fim do ano passado. “Os matos estão muito altos, à noite não tem iluminação nenhuma. Tem perigo de ser assaltado e o perigo de cair e se machucar no corrimão que é puro ferrugem”.

Carlos Alberto, outro morador, continua com as mesmas reclamações, mas também afirma que já entrou em contato com a MRS Logística, responsável pela linha ferroviária. “Já entramos em contato, eles falam que vão mexer, mas não mexem em nada. Está complicado”. Segundo Alberto, os corrimãos foram colocados há cerca de quatro anos e, desde então, não houve reforma alguma.

Por parte de Gorete Vieira, a principal reclamação é da iluminação. “Vários pontos escuros. Minha filha estuda à noite e passa lá todo dia. Às vezes a luz acende, às vezes não acende”. Até o final desta reportagem, a MRS não havia se posicionado sobre as queixas.