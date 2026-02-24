Moradores reclamam de som alto no Jardim Revista

Moradores do Jardim Revista, em Suzano, denunciam episódios recorrentes de perturbação do sossego causados entre as ruas João Ramalho e Bandeirantes próximo à Praça Padre Cícero. A situação tem gerado incômodo constante para famílias da região, especialmente durante a noite. O problema, segundo os moradores, é ocasionado por som alto em um bar.

A moradora, Eliene Rocha, relata que o barulho tem impactado diretamente sua rotina e a de seus familiares.

Segundo ela, na residência vivem uma neta com espectro autista e um idoso, que sofrem com o volume elevado do som. Eliene afirma que outros vizinhos também se sentem prejudicados pela situação. “Aqui na minha rua tem muitos idosos e crianças com autismo”, relata.

De acordo com Eliene, já foram acionadas a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, porém o problema persiste mesmo após as solicitações. “O povo está adoecendo, é muito barulho”, declara.

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã informou que, até o final da semana, uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), visitará o local denunciado. A pasta também reforçou que moradores podem registrar denúncias sobre perturbação do sossego através da Ouvidoria Municipal, por telefone 0800-774-2007 ou por e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.