Moradores sofrem com invasão de animais

Os moradores do Jardim Belém e do Jardim Nazareth, em Suzano, estão sofrendo com a invasão de cobras e escorpiões às residências e áreas de lazer que ficam nos arredores dos trilhos da MRS Logística, próximo a Rua General José Galetti, na altura da divisa entre os dois bairros.

O mato alto no local é o ambiente perfeito para a disseminação dos animais, o que tem tirado o sono das famílias do bairro.

As "visitas indigestas" se tornaram frequentes nas casas, e as recentes chuvas agravaram a situação. Ao lado da passagem dos trens, existem dois parques de diversões e um campo de futebol, o que põe em risco a integridade de crianças e jovens.

É o caso do neto de Maria das Graças Oliveira, 53, camareira em um hotel próximo ao local. Ela afirma que a situação é preocupante. "Meu neto brinca aqui, é complicado. Quando cortam o mato fica bom, mas nessa situação que está é perigoso."

Até o fechamento da matéria, a MRS Logística não havia se manifestado sobre o caso.