'Morango do amor' vira febre e bate recorde de vendas em Suzano

O “morango do amor” se tornou uma das maiores febres das redes sociais neste mês de julho. A guloseima é feita com um morango envolto em brigadeiro branco e caramelo vermelho, ingrediente responsável por inspirar o nome do doce. Em Suzano, as docerias já adicionaram o produto ao cardápio para atender o entusiasmo dos clientes pela novidade.

No Doce Magia, o doce é vendido por R$ 18. A atendente Laisla Gabriely contou que a saída tem sido intensa. “Aqui o movimento é tão grande que a gente quase não dá conta. Já vendemos mais de 500 morangos do amor”, disse. Segundo ela, o sabor está aprovado e talvez isso ajude a explicar a escassez do produto. “O próprio morango está difícil de achar, mas acho que entendo o porquê, já que o doce é muito bom”, completou.

Na Sodiê o produto está por R$15. A atendente Silvana Maria destaca a falta de conservantes específicos como outro desafio na produção. “Precisamos de um conservante para manter os morangos, mesmo eles saindo rápido. Começamos a vender há pouco tempo, cerca de uns dois dias, e assim que colocamos já sentimos o impacto Vendemos umas quinze unidades só nesse período”, relatou.

O morango do amor também se tornou uma oportunidade de venda para outras lojas. As atendentes Ariane e Viviane, da Casa de Doces Brasília, contam que os pedidos começaram antes mesmo de o doce chegar ao estoque. “Os morangos do amor acabaram de chegar e já vendemos dois. Antes mesmo de termos, as pessoas passavam perguntando se tinha”, disse Ariane. Já para Viviane, a febre é passageira: “Acho que é só por agora que esse doce vai vender. Depois de um ou dois meses, a moda passa”.