Moriconi recebe 'Comunidade do Conto 2025' com debate sobre Inteligência Artificial

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro) será palco nesta quinta-feira (24/04), às 19 horas, da abertura do projeto “Comunidade do Conto 2025”, uma iniciativa da Associação Cultural Literatura no Brasil em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. O evento é gratuito, aberto ao público e limitado a 50 participantes — basta chegar e entrar.

Com o tema “Inteligência Artificial e o futuro da humanidade”, a primeira atividade contará com uma roda de conversa que terá como convidado especial Edgar Leite Elegância, pesquisador do tema, jornalista e editor-chefe do jornal Diário de Suzano. A proposta é refletir sobre os impactos da tecnologia na vida cotidiana, na literatura e no futuro das relações humanas, tudo isso dentro de um espaço cultural voltado à escuta, à criação e à troca de ideias.

“A Comunidade do Conto é um projeto que nasceu da necessidade de dar continuidade ao fazer literário em grupo, com base em experiências exitosas como o clube do conto da Paraíba. Aqui, os participantes não apenas escrevem, mas também pensam a literatura como ferramenta de transformação”, afirma o escritor e idealizador do projeto, Ademiro Alves de Sousa, o Sacolinha. “E neste ano, falar de Inteligência Artificial é uma forma de dialogar com os desafios contemporâneos e refletir sobre como essas mudanças atravessam o nosso modo de criar e viver”, completou.

O projeto visa criar uma rotina de escrita e aprimoramento entre os autores de prosa – sejam contistas, cronistas ou romancistas – promovendo encontros mensais onde são apresentados e debatidos textos inéditos criados a partir de temas sugeridos em reuniões anteriores. No caso da edição iniciada neste mês, o tema será justamente a IA, como forma de estimular a produção literária dentro de um debate atual e provocador.

Além da abertura desta quinta-feira, o projeto já tem seu próximo encontro marcado: no dia 29 de maio, às 19 horas, o Moriconi receberá a “Leitura dos Contos”, um encontro em que até 12 escritores da cidade e região poderão apresentar suas produções literárias, criadas ao longo do mês a partir da temática inicial. Poderão participar deste evento todos os que comparecerem à roda de conversa sobre Inteligência Artificial e desenvolverem o conto até a data de leitura.

Para o secretário de Cultura, José Luiz Spitti, a Comunidade do Conto representa uma importante frente de fortalecimento da literatura em Suzano. “Essa parceria com a Associação Cultural Literatura no Brasil valoriza a produção local e cria oportunidades para que autores em formação, ou mesmo já com experiência, possam trocar vivências, se aperfeiçoar e encontrar um espaço para fazer a palavra circular”, pontuou. “E trazer o debate sobre inteligência artificial é uma forma de mostrar que a literatura está viva, pulsante, e atenta às transformações do mundo”, emendou.

O projeto se apresenta como uma proposta inovadora no campo da escrita criativa. Inspirado em modelos já testados em outros estados, ele aposta na força do coletivo para impulsionar o desenvolvimento literário de seus participantes. Ao reunir autores de diferentes estilos e níveis de experiência, o grupo cria um ambiente de aprendizagem mútua, onde o texto é lapidado a partir do diálogo e da escuta crítica.

Entre os objetivos da iniciativa estão o estímulo à criatividade, o incentivo à produção contínua, a troca entre pares e a promoção de um olhar mais atento e crítico sobre o próprio processo de escrita. É um espaço onde o autor sai do isolamento e se coloca em movimento, em conexão com o outro.