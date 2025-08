Moriconi recebe exposição 'Vermelho: Memória é Resistência' neste sábado

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro) abre as portas neste sábado (02/08), às 18 horas, para a exposição “Vermelho: Memória é Resistência”, do artista Naif Enzo Ferrara. Com curadoria do próprio artista, a mostra marca os 31 anos de sua trajetória e poderá ser visitada gratuitamente até 29 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.

A exposição reúne obras emblemáticas que marcaram a carreira de Ferrara, incluindo trabalhos já exibidos no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) e premiados em bienais, além de peças que serão apresentadas pela primeira vez, como “O amor é uma grande quimera”. O público também poderá vivenciar uma imersão artística que envolve pintura, instalação, performance e arte relacional, compondo uma experiência que propõe um mergulho sensível nas memórias individuais e coletivas.

Reconhecido por retratar paisagens urbanas, especialmente da cidade de São Paulo, Ferrara amplia nesta mostra seu olhar para outros territórios afetivos, como Santos, Paranapiacaba, Biritiba Mirim, Guararema e Suzano, cidade que tem papel fundamental em sua trajetória e que abriga a maior pintura já feita pelo artista em proporção.

“É uma exposição que parte da arte popular para dialogar com o contemporâneo, com o objetivo de resgatar memórias, provocar sensações e despertar afetos no público. O artista conseguiu trazer um pouco da intimidade do ateliê dele para dentro do Moriconi, inclusive com objetos históricos que são verdadeiras joias culturais”, destaca a coordenadora de Artes Plásticas da Secretaria Municipal de Cultura, Aline Baliberdin. “O visitante vai se deparar com muito mais que pinturas: encontrará histórias contadas por cores, sons e texturas”, completou.

Entre os elementos que compõem essa atmosfera sensorial estão itens do acervo pessoal do artista, como uma máquina de costura de 1892 e um gramofone da década de 1930, ambos em funcionamento, que convidam o público a explorar outros sentidos para além da visão. Esses objetos ajudam a construir a proposta de Ferrara de produzir “pinturas para ler e ouvir”, conectando música, literatura e artes visuais de maneira única.

Na abertura da mostra, os visitantes poderão ainda conferir uma apresentação do “Landell Projet”, performance musical que resgata grandes sucessos radiofônicos em formato EDM (música eletrônica dançante), reforçando o diálogo entre a arte popular, a memória sonora e a cultura pop.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, a exposição é mais do que uma mostra de arte, é um manifesto poético que honra a resistência através da lembrança. “O nome da exposição já é um convite à reflexão: memória é resistência. E a arte tem esse papel de preservar, ressignificar e provocar. Trazer uma exposição desse porte para Suzano é motivo de muito orgulho. Estamos oferecendo à população uma oportunidade de ver obras premiadas, que já passaram por grandes instituições, além de inéditas que só poderão ser vistas aqui”, afirmou.