Morre a dentista baleada na porta de casa em Suzano após quase dois meses internada

A dentista Bernadete Kyoto Tokumoto, de 54 anos, morreu após quase dois meses internada. Ela foi baleada na porta de casa, na noite de terça-feira (25 de março), quando chegava e estacionava o carro na Vila Amorim, em Suzano.

A dentista foi baleada na Rua Joaquim Garcia de Souza. Imagens de câmeras de monitoramento mostraram o momento em que um assaltante abordou a vítima no portão e invadiu a garagem da residência. Em seguida atirou na vítima e levou o carro. O automóvel foi encontrado abandonado no Jardim Maitê. O suspeito morreu em troca de tiros com a polícia.