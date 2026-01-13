Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 13 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 13/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Morre o ex-interventor da Santa Casa de Suzano

Médico Marco Antônio Grandini Izzo faleceu na madrugada desta terça-feira (13), aos 70 anos. Ele passou mal e sofreu um infarto durante um plantão, em Guarulhos

13 janeiro 2026 - 13h58Por De Suzano
Izzo faleceu na madrugada desta terça-feira (13)Izzo faleceu na madrugada desta terça-feira (13) - (Foto: Divulgação)

O médico Marco Antônio Grandini Izzo faleceu na madrugada desta terça-feira (13), aos 70 anos. Ele passou mal e sofreu um infarto durante um plantão, em Guarulhos.

Izzo foi interventor da Santa Casa de Suzano na gestão do então prefeito Marcelo Candido (2005-2012). Também exerceu o cargo de secretário de Saúde de Poá, em 2015, na gestão do então prefeito Marcos Borges.

Atualmente, o médico trabalhava no Hospital Municipal de Urgências, em Guarulhos. Defensor do Sistema Único de Saúde (SUS) lutava pela organização dos serviços de saúde para o fortalecimento da rede pública.
Izzo foi interventor da Santa Casa de Suzano em um momento difícil para a saúde da cidade com a interdição do hospital a pedido do Ministério Público por conta da morte de bebês no local, em 2011. Na ocasião lutou para a abertura da UTI Neonatal da Santa Casa, o que ocorreu após 13 dias de fechamento.

O velório do médico será realizado nesta quarta-feira (14), a partir das 7 horas, no Cemitério do Araçá, localizado na Avenida Dr. Arnaldo, 666, no bairro Cerqueira César, em São Paulo.
O sepultamento está previsto para o mesmo local, às 11 horas.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Obra do Rodoanel será lançada na quinta em dia histórico para Suzano
Cidades

Obra do Rodoanel será lançada na quinta em dia histórico para Suzano

Ashiuchi confirma pré-candidatura e vê André forte para vice-governador
Cidades

Ashiuchi confirma pré-candidatura e vê André forte para vice-governador

Criado em 2017, ecoponto do Maria Helena recebe 1,3 mil toneladas de resíduos por ano
Cidades

Criado em 2017, ecoponto do Maria Helena recebe 1,3 mil toneladas de resíduos por ano

Ação conjunta resgata oito cães em situação precária no Jardim Monte Cristo
Cidades

Ação conjunta resgata oito cães em situação precária no Jardim Monte Cristo

Comissão de Direito Previdenciário alerta sobre alterações na aposentadoria
Cidades

Comissão de Direito Previdenciário alerta sobre alterações na aposentadoria

Compra básica de material escolar custa R$ 64,11 em Suzano
Volta às aulas

Compra básica de material escolar custa R$ 64,11 em Suzano