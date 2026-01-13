Morre o ex-interventor da Santa Casa de Suzano

O médico Marco Antônio Grandini Izzo faleceu na madrugada desta terça-feira (13), aos 70 anos. Ele passou mal e sofreu um infarto durante um plantão, em Guarulhos.

Izzo foi interventor da Santa Casa de Suzano na gestão do então prefeito Marcelo Candido (2005-2012). Também exerceu o cargo de secretário de Saúde de Poá, em 2015, na gestão do então prefeito Marcos Borges.

Atualmente, o médico trabalhava no Hospital Municipal de Urgências, em Guarulhos. Defensor do Sistema Único de Saúde (SUS) lutava pela organização dos serviços de saúde para o fortalecimento da rede pública.

Izzo foi interventor da Santa Casa de Suzano em um momento difícil para a saúde da cidade com a interdição do hospital a pedido do Ministério Público por conta da morte de bebês no local, em 2011. Na ocasião lutou para a abertura da UTI Neonatal da Santa Casa, o que ocorreu após 13 dias de fechamento.

O velório do médico será realizado nesta quarta-feira (14), a partir das 7 horas, no Cemitério do Araçá, localizado na Avenida Dr. Arnaldo, 666, no bairro Cerqueira César, em São Paulo.

O sepultamento está previsto para o mesmo local, às 11 horas.



