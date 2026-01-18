Morre Pedro Benites, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano, Pedro Alves Benites, faleceu neste domingo (18), aos 65 anos. A causa da morte foi um infarto. Benites era um dos sócios-fundadores do sindicato. Trabalhou como metalúrgico, aposentou-se e dedicou-se à causa dos trabalhadores e à estrutura permanente da entidade. A informação da morte de Benites foi divulgada em nota pela diretoria do sindicato na tarde deste domingo (18). “Uma pai, avô, marido, amigo e cidadão exemplar”, informou o sindicato em nota.