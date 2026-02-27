Morre publicitária Mônica Ashiuchi, prima do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi

A publicitária Mônica Midori Ashiuchi morreu nesta sexta-feira (27), aos 43 anos, após sofrer um infarto. Mônica, prima do ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, atuava como Conselheira Fiscal da Diretoria Executiva do Suzano Futebol Clube e gerente de e-commerce do Colégio Lumbini.

Segundo informações, a publicitária sofreu um infarto nesta quinta-feira (26), passou por um procedimento médico de urgência e não resistiu. O velório aconteceu no Velório Municipal de Suzano e o sepultamento no Cemitério São Salvador, em Mogi das Cruzes.

Mônica deixa os filhos, Júlia e Pedro e a mãe, Olga Ashiuchi. Nas redes sociais, o ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, a ex-primeira-dama, Larissa Ashiuchi, o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, a primeira-dama, Deborah Raffoul Ishi, o Colégio Lumbini e o Suzano Futebol Clube lamentaram a morte.

“Hoje a família Ashiuchi amanheceu de luto. De forma repentina, nos despedimos da minha prima Mônica Ashiuchi, que sempre carregou um sorriso contagiante e uma grande generosidade. Sua alegria e seu jeito leve de viver marcaram profundamente todos nós e sempre será lembrada com muito amor por todos nós. Que Deus a acolha com toda sua infinita bondade e nos dê força e consolo para atravessar esse momento junto aos seus filhos Pedro e Júlia, e sua mãe, a tia Olga Ashiuchi”, destacou o ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, destacou a alegria Mônica. “Recebi com muita tristeza a notícia da partida da minha grande amiga Mônica Ashiuchi. Jovem, alegre e sempre muito presente, ela marcou a vida de todos que tiveram a oportunidade de conviver ao seu lado. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos neste momento tão difícil”, declarou.

“É com imensa tristeza que lamentamos a partida da nossa querida prima Mônica Ashiuchi. Jovem, alegre e sempre com um sorriso no rosto, ela iluminava a todos ao seu redor. P.S: não estou acreditando que você partiu tão cedo, Mo!”, comentou a ex-primeira-dama, Larissa Ashiuchi.

A primeira-dama de Suzano, Deborah Raffoul, também lamentou a morte. “Hoje nos despedimos de Mônica Ashiuchi, uma mulher que marcou a vida de todos ao seu redor com amor, generosidade e presença verdadeira. Mônica foi uma super mãezona. Não apenas da Julia e do Pedro, mas de todos os amigos que encontravam nela acolhimento, conselho e carinho sincero. Seu coração era imenso e sua presença sempre transmitia cuidado e proteção”

Em nota, o Colégio Lumbini ressaltou que Mônica era uma profissional dedicada. “Mônica fez parte da história e da família do Lumbini por muitos anos, sempre atuando com dedicação, responsabilidade e um sorriso marcante que iluminava o ambiente escolar. A Família Lumbini está de luto. Hoje nos despedimos de uma profissional dedicada e de uma pessoa inesquecível para toda nossa comunidade escolar”.

“Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos neste momento tão difícil”, declarou o Suzano Futebol Clube.