Mortes em acidentes de trânsito caem 15,3% em julho na região

O número de mortos em acidentes de trânsito caiu 15,3% na região no mês de julho. O comparativo é feito com o mês anterior. Os dados são da ferramenta estatística Infosiga, do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito.

Mês passado

No mês passado, 11 pessoas perderam a vida nas estradas, ruas e avenidas das dez cidades da região. Em junho, este número havia sido de 13.

Houve queda também no número de acidentes fatais: de nove, em junho, para oito, em julho.

Suzano

Suzano lidera a lista de óbitos em julho. Foram cinco – quase metade das mortes – registradas na cidade. Itaquá vem em seguida, com dois óbitos. Biritiba, Ferraz, Guararema e Mogi completam a lista com uma morte cada.

Acidentes sem mortes

Apesar da queda no número de mortos, houve aumento de 14,3% no número de acidentes que não tiveram o fim mais trágico. Em julho, foram computados 367 acidentes, onde não foram registradas vítimas fatais.

Isso representa uma média de 11,8 acidentes por dia na região, considerando os 31 dias do mês de julho. Já no mês anterior, o Infosiga registrou 321 acidentes – 10,7 por dia, uma vez que o sexto mês tem 30 dias.

A lista de cidades com o maior número de acidentes não fatais ocorridos em julho é liderada por Mogi das Cruzes, com 113 casos. Em seguida, vem Suzano, com 74. Itaquá, com uma a menos, completa as três primeiras.