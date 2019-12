Mortes em assaltos crescem 100% em Suzano; homicídios e tentativas caem

Os casos de latrocínio - roubo seguido de morte - tiveram uma alta de 100% em Suzano. Subiram de dois para quatro. O balanço se refere aos meses de janeiro a novembro de 2019 ante a igual período de 2018. Em contrapartida, as ocorrências de homicídio e tentativa computaram redução. As informações estão disponíveis no portal da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Dos quatro registros de mortes em assaltos, dois foram no perímetro atendido pela Delegacia Central. Tanto o 1° Distrito Policial (DP) quanto o 2° Distrito Policial registraram um caso cada. Em 2018, as duas ocorrências foram computadas no distrito central e na unidade localizada no Boa Vista.

Quedas

Apesar da alta nos casos de mortes em assaltos, o município também vem em queda em outros dois delitos. A principal redução são das ocorrências de tentativa de homicídio. Dados da SSP mostram que, em 2018, foram 23 casos. Porém, de janeiro a novembro deste ano, desceram para 13, uma diminuição de 43,48%.

Das três delegacias (Delegacia Central, 1° DP e 2° DP - a DDM não computou nenhum registro deste tipo), o maior número de casos de tentativa de homicídio ocorreu na região Norte. Foram oito casos, contra quatro computados no distrito central e, por fim, um registro na região Sul da cidade.

Em relação aos casos de homicídio, a redução é de 4,76%. De 21 caíram para 20. A maior quantidade das ocorrências foi registrada no distrito central. Seguido da delegacia situada no Boa Vista, que teve nove. A unidade policial de Palmeiras, porém, não computou nenhum caso de homicídio nos nove meses deste ano.